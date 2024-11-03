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        Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

        Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:17
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        Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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        Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Metehan G, Fatih Mahallesi 13. Sokak'taki binanın beşinci katındaki evin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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