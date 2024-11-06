Trakya Üniversitesinde "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" oluşturuldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

Türk Tarih Kurumu ile TÜ'nün Edirne tarihi ve kültürü konularında yapacakları çalışma ve önerileri üzerinde durulan görüşmede, Türk Tarih Kurumunun üniversiteye olan desteğinin süreceği belirtildi.

Ziyaretin ardından TÜ Merkez Kütüphanesinde, Türk Tarih Kurumu tarafından bağışlanan eserlerden oluşan Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı'nın açılışı gerçekleştirildi.