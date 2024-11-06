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        Trakya Üniversitesinde "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" oluşturuldu

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:57
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        Trakya Üniversitesinde "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" oluşturuldu
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı kuruldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

        Türk Tarih Kurumu ile TÜ'nün Edirne tarihi ve kültürü konularında yapacakları çalışma ve önerileri üzerinde durulan görüşmede, Türk Tarih Kurumunun üniversiteye olan desteğinin süreceği belirtildi.

        Ziyaretin ardından TÜ Merkez Kütüphanesinde, Türk Tarih Kurumu tarafından bağışlanan eserlerden oluşan Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Hatipler, yaklaşık 1200 kitaptan oluşan koleksiyonun üniversite kütüphanesine kazandırılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk Tarih Kurumuna verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Açılışın ardından Özgen ve Hatipler kitaplığı gezdi.

        Özgen katkı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Programda Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da yer aldı.

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