Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, semt pazarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Akın, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaflara hayırlı işler dileyerek talepleri dinleyen Akın, hem esnafın hem de vatandaşların alışveriş deneyimini daha rahat ve güvenli hale getirmek için yapılabilecek düzenlemeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Belediye olarak esnafa destek vermeye devam edeceklerini belirten Akın, vatandaşların memnuniyetini artırmak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

- Belediyeden kız öğrencilere burs Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, belediyeye ait tarlalardan elde edilen gelirin bir kısmıyla kız öğrencilere burs sağlanacağını belirtti. Akın, Edirne Belediyesine ait tarlalarda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yerli tohum buğday ve arpa ekimine katıldı. Tarlalardan elde edilecek tohumlarla üreticilere destek sağlanacağını ve bir bölümünün geliri ile de kız öğrencilere burs vereceklerini belirten Akın, "Edirne bir tarım şehri, bu yüzden tarımla ilgili güçlü bir şehir olmak istiyoruz. Üreticilerimizin yanında olmak istiyoruz." dedi.