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        Türk bisikletinde hedef olimpiyatlarda madalya kazanmak

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türk bisikletinin son yıllarda büyük atılım içerisinde olduğunu belirterek, hedeflerinin olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:26
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        Türk bisikletinde hedef olimpiyatlarda madalya kazanmak
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        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türk bisikletinin son yıllarda büyük atılım içerisinde olduğunu belirterek, hedeflerinin olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak olduğunu söyledi.

        Emin Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sporunda son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini ifade etti.

        Altyapıya önemli yatırımlar yapıldığını ve sporcuların her geçen gün hedeflerini büyüttüğünü dile getiren Müftüoğlu, çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını vurguladı.

        Milli bisikletçilerin iyi bir dönem geçirdiğini anlatan Müftüoğlu, "En son Bulgaristan'ın Filibe kentinde 25-27 Ekim'de düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda Türk Bisiklet Milli Takımı önemli başarılara imza attı ve çok sayıda madalya elde ettik. Artık pist bisikletinde Balkanlar'da çok önemli başarılar elde ediyoruz." dedi.

        Müftüoğlu, milli bisikletçilerin elde ettiği başarılarla gururlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda tarihimizde ilk defa bir gümüş ve bir bronz madalya aldık. Artık hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Pist bisikleti kategorisinde 1976'dan sonra olimpiyatlara gidememiştik. Bütün hedefimiz o. Ülkemizde olimpik bir veledrom yoktu. 2022'de Konya'da ilk olimpik veledromu açtık. Bir yıl sonra başarı elde etmeye, Balkanlar'da madalya toplamaya başladık. Bu veledromu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Sporun lideri Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkür etmek istiyoruz, onun liderliğinde bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

        - "Türk bisikleti artık farklı boyutlara gidiyor"

        Türkiye'de bisiklet kültürünün geliştiğini anlatan Emin Müftüoğlu, sportif başarılarla bunu daha da ileriye taşımak istediklerini aktardı.

        Türkiye'de bisiklet algısının değiştiğini dile getiren Müftüoğlu, "Türk bisikleti artık farklı boyutlara gidiyor. Bu başarılı çalışmalardan sonra olimpiyatlarda madalya hedefliyoruz. Biz 2004'te göreve geldiğimizde bisiklet branşında olimpiyata gidemeyen bir Türkiye vardı, şimdi olimpiyatlara gidiyoruz. 2028'de bunu başarmaya çalışacağız ancak en geç 2032'de bisiklette madalya hedefiyle yoldayız." diye konuştu.

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