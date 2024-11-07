Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne mimarlık geleneği Selimiye'nin inşasında Mimar Sinan'a kılavuz oldu

        ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa ederken Edirne'deki mimarlık geleneğinden etkilendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne mimarlık geleneği Selimiye'nin inşasında Mimar Sinan'a kılavuz oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa ederken Edirne'deki mimarlık geleneğinden etkilendiğini söyledi.

        Prof. Dr. Peker, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu"nda "Mimar Sinan ve Osmanlı Mimarisinde Edirne Mimarlık Geleneği" başlıklı bir sunum yaptı.

        2. Selim'in Edirne'ye olan sevgisi ve ilgisi nedeniyle Mimar Sinan'a kente görkemli bir cami yapması emrini verdiğini belirten Peker, "2. Selim Edirne'de benzeri olmayan bir cami yapılmasını buyurmuş." dedi.

        Peker, farklı mimari geleneklerden etkilenen Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa ederken kentteki Üç Şerefeli ve 2. Bayezid camileri gibi yapıların mimari anlayışından esinlendiğini ifade etti.

        Sinan'ın Selimiye'de, Ayasofya Camisi'nin kubbesini geçen büyüklükte bir kubbe inşa ettiğini dile getiren Peker, şunları kaydetti:

        "Edirne'de yaptırılan bu cami bir yandan Edirne geleneklerinden esinlenirken bir yandan da İstanbul'da daha önce oluşturulan bir geleneğin üzerine konulan anıt yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılardaki tasarım unsurlarını Selimiye'de görmekteyiz. Sinan'ın Ayasofya ile rekabeti ve Kıbrıs'ın fethiyle İslam'ın Hristiyanlık üzerindeki zaferinin sanat aracılığıyla ifadesi olduğu pek çok yazar tarafından ifade edilmiştir.

        Osmanlı farklı milletlerden oluşur ve Osmanlı medeniyetinin temelinde birleştirme ve sentezleme vardır. Osmanlı kimliği bu sentezlemeyle oluşmuştur. Mimar Sinan'ın Süleymaniye ve Selimiye camileri de kapsayıcılık ve sentezleyicilikleriyle bu kimliğin dışa vurumlarıdır. Selimiye özelinde bu senteze, yerel bir duyarlılık ve günümüzde 'bölgeselci' denilen bir yaklaşımla Edirne mimarlık geleneği kalmıştır."

        Sempozyumda Prof. Dr. Kenan Bilici ve Doç. Dr. Aras Neftçi de birer sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Türk bisikletinde hedef olimpiyatlarda madalya kazanmak
        Türk bisikletinde hedef olimpiyatlarda madalya kazanmak
        Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Edirne Valisi Sezer'i ziy...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Edirne Valisi Sezer'i ziy...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş