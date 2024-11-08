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        Edirne'de EFOD'un sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı

        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından "Sokağın Nabzı" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:26
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        Edirne'de EFOD'un sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı
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        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından "Sokağın Nabzı" fotoğraf sergisi açıldı.

        Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide 13 fotoğrafçının 46 fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        EFOD Başkanı Serdar İyiiz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak önemli fotoğraf projeleri hazırladıklarını söyledi.

        Sokaklarda çekilen fotoğrafların belgesel niteliği olduğunu belirten İyiiz, "Çektiğimiz sokaklarda belki on yıl sonra tesadüfen arkadaki binanın olmadığını ya da değiştiğini görebileceğiz. Bu anlamda sokak atölyesinin de çok önemli belgesel bir yanının olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Atölye sorumlusu Nilgün Erman ise sokak fotoğraflarını konu alan bir proje hazırladıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından yapılan dans gösterilerinin ardından fotoğraf sergisi gezildi.

        Programa, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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