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        Edirne'nin tarihi mahalle ve semtleri TÜ'deki kitap çalışmasıyla kayıt altına alınacak

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne'nin tarihi mahalle ve semtlerini kitap çalışmasıyla kayıt altına alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:44
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        Edirne'nin tarihi mahalle ve semtleri TÜ'deki kitap çalışmasıyla kayıt altına alınacak
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne’nin tarihi mahalle ve semtlerini kitap çalışmasıyla kayıt altına alacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne’nin mahalle kültürünün anlaşılması, kentin tarihi yaşam bölgelerindeki kültürel zenginliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla aralarında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in de bulunduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor.

        Alanlarında uzman akademisyen ve araştırmacıların bulunduğu çalışmada, kentin tarihi semt ve mahalleleri araştırılacak.

        Çalışmada mahalle sakinleriyle yapılacak sözlü tarih görüşmeleriyle, söz konusu mekanlarda gizli kalmış kültürel zenginliklerin gün yüzüne çıkarılacak.

        Yaklaşık bir yıldır yürütülen projeyle, Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış Edirne’nin, güçlü tarihsel kimliğinin yansıtılması, zengin kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması, kent hafızasının güçlendirilmesi ve araştırmacılara rehber olacak bir kaynak oluşturması hedefleniyor.

        Çalışma kapsamında elde edilen bulguları değerlendirmek ve çalışmanın ileriki aşamalarını planlamak üzere Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, çalışmalar gözden geçirildi ve sözlü tarih görüşmeleri değerlendirildi.

        Toplantıda, proje ekibinden Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian, Merkez Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Arif Mısırlı ve Öğr. Gör. Funda Selvi Avat, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik, Merkez Danışma Kurulu Üyesi Enver Şengül ve Gökhan Zobar, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Jale Avyüzen Zobar, Trakya Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Fatih Belgi yer aldı.

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