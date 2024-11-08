Edirne'nin tarihi mahalle ve semtleri TÜ'deki kitap çalışmasıyla kayıt altına alınacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne’nin tarihi mahalle ve semtlerini kitap çalışmasıyla kayıt altına alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne’nin mahalle kültürünün anlaşılması, kentin tarihi yaşam bölgelerindeki kültürel zenginliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla aralarında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in de bulunduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Alanlarında uzman akademisyen ve araştırmacıların bulunduğu çalışmada, kentin tarihi semt ve mahalleleri araştırılacak.

Çalışmada mahalle sakinleriyle yapılacak sözlü tarih görüşmeleriyle, söz konusu mekanlarda gizli kalmış kültürel zenginliklerin gün yüzüne çıkarılacak. Yaklaşık bir yıldır yürütülen projeyle, Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış Edirne’nin, güçlü tarihsel kimliğinin yansıtılması, zengin kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması, kent hafızasının güçlendirilmesi ve araştırmacılara rehber olacak bir kaynak oluşturması hedefleniyor. Çalışma kapsamında elde edilen bulguları değerlendirmek ve çalışmanın ileriki aşamalarını planlamak üzere Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, çalışmalar gözden geçirildi ve sözlü tarih görüşmeleri değerlendirildi.