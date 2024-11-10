Büyük Önder Atatürk, Trakya Üniversitesinde törenle anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Trakya Üniversitesinde törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Trakya Üniversitesinde törenle anıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi sorumluluğunda Ayşekadın Yerleşkesi'nde düzenlenen törende 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şiirlerin okunmasıyla süren programda Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Zamacı, "Atatürk’ün Kişilik Özellikleri" konulu konuşma gerçekleştirdi.
Programa akademisyen ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.