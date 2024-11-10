Büyük Önder Atatürk, Trakya Üniversitesinde törenle anıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi sorumluluğunda Ayşekadın Yerleşkesi'nde düzenlenen törende 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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