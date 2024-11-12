Edirne'de maden kazası tatbikatı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri bünyesinde Türkiye Afet Müdahale Planı destek çözüm ortakları katılımıyla Kırköy'deki bir madende tatbikat yapıldı.

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