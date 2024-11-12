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        Edirne'de maden kazası tatbikatı yapıldı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde maden kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:13
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        Edirne'de maden kazası tatbikatı yapıldı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde maden kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri bünyesinde Türkiye Afet Müdahale Planı destek çözüm ortakları katılımıyla Kırköy'deki bir madende tatbikat yapıldı.

        Maden işletmesinde Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Saha Tatbikatı kapsamında, acil müdahale ünitesi kurulumu, maden ocağının tahlisi, ekiplerinin kurtardığı yaralılara medikal müdahale, sağlık olay yeri yönetimi, triaj ve yaralı tahliyeleri konuları ele alındı.

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