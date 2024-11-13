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        Edirne Valisi Sezer İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarını inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:12
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        Edirne Valisi Sezer İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarını inceledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Eski İstanbul Caddesi'ndeki İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer, 1560 tescilli tarihi yapının bulunduğu kentte restore edilmeyen tarihi eser kalmayacağını belirterek, geçmişi geleceğe taşımak amacıyla durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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        Galeri

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