Edirne Valisi Sezer İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarını inceledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Eski İstanbul Caddesi'ndeki İlhan Koman Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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