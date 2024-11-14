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        Edirne'de yabancı plakalı otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Bulgaristan'dan getirdikleri otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 22:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:02
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        Edirne'de yabancı plakalı otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Bulgaristan'dan getirdikleri otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir aracın Bulgaristan plakasını Türk plaka ile değiştiren A.Ş'yi suçüstü yakaladı.

        A.Ş. ifadesinde, Edirne'de tanıştığı E.S'nin Türkiye'de sigorta işlemi yapılmamış kazalı araçların muadillerini Bulgaristan'dan 2 bin 500 avro karşılığında getirdiğini anlattı.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ş ve E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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