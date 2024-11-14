Edirne'de yabancı plakalı otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ş ve E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir aracın Bulgaristan plakasını Türk plaka ile değiştiren A.Ş'yi suçüstü yakaladı.

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