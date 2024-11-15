Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İşitme kayıplarında genetik tedavi hastalar için umut olmaya başladı

        Miami Üniversitesi Klinik Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tekin, işitme kayıplarında genetik tedavinin hastalar için umut olmaya başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme kayıplarında genetik tedavi hastalar için umut olmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Miami Üniversitesi Klinik Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tekin, işitme kayıplarında genetik tedavinin hastalar için umut olmaya başladığını söyledi.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatİf Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu" için Edirne'ye gelen Prof. Dr. Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan işitme kayıplarının yüzde 50'sinden fazlasını genetik nedenlerin oluşturduğuna ifade etti.

        Tekin, farklı hastalıklarda kullanılan gen tedavisinin işitme kaybı yaşayanlar için de kullanılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

        Yapılan başarılı hayvan deneylerinin ardından tedavinin insanlara uygulanmaya başladığını dile getiren Tekin "İşitme kaybı yaşayanlar için genetik tedavi bir umut olmaya başladı. Uzun zamandır çalışılıyordu ve bu sene ilk olumlu örnekleri alındı. Henüz çok küçük bir hasta grubunda etkili. OTOF denilen tek bir gende etkili, bu gen bütün işitme kayıplarının yüzde 5'ini oluşturuyor." dedi.

        Tekin, gen tedavisiyle ilgili çalışmaların hızla ilerlediğini vurguladı.

        İşitme kaybına neden olan farklı genlere yönelik araştırmaların da başarıya ulaşacağını anlatan Tekin, gen tedavisiyle ilgili şu bilgileri verdi:

        "İşitme kaybı olan hastada çalışmayan, bozuk olan gen bir virüsün içine yerleştirip kokleaya (iç kulağın işitsel kısmı) enjekte ediliyor. Daha sonra da bu gen iç kulakta çalışmaya başlıyor, bozuk olan genin yerini alarak oradaki fonksiyonu yerine getiriyor. Çok çalışma var ancak henüz insanlar üzerinde başarılı olan tek bir gende var. Diğerleri fareler üzerindeki çalışmalarla sınırlı. Zaman içerisinde diğer genlerle de bu çalışmalar insanda yapılmaya başlanacak. Umutlu olmak için çok neden var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de yabancı plakalı otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 k...
        Edirne'de yabancı plakalı otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 k...
        Doç. Dr. Ocak: Doğumsal problemlerden açık ara en sık görüleni işitme kaybı
        Doç. Dr. Ocak: Doğumsal problemlerden açık ara en sık görüleni işitme kaybı
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor