İşitme kayıplarında genetik tedavi hastalar için umut olmaya başladı

Miami Üniversitesi Klinik Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tekin, işitme kayıplarında genetik tedavinin hastalar için umut olmaya başladığını söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatİf Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu" için Edirne'ye gelen Prof. Dr. Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan işitme kayıplarının yüzde 50'sinden fazlasını genetik nedenlerin oluşturduğuna ifade etti.

Yapılan başarılı hayvan deneylerinin ardından tedavinin insanlara uygulanmaya başladığını dile getiren Tekin "İşitme kaybı yaşayanlar için genetik tedavi bir umut olmaya başladı. Uzun zamandır çalışılıyordu ve bu sene ilk olumlu örnekleri alındı. Henüz çok küçük bir hasta grubunda etkili. OTOF denilen tek bir gende etkili, bu gen bütün işitme kayıplarının yüzde 5'ini oluşturuyor." dedi.

Tekin, gen tedavisiyle ilgili çalışmaların hızla ilerlediğini vurguladı.

İşitme kaybına neden olan farklı genlere yönelik araştırmaların da başarıya ulaşacağını anlatan Tekin, gen tedavisiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"İşitme kaybı olan hastada çalışmayan, bozuk olan gen bir virüsün içine yerleştirip kokleaya (iç kulağın işitsel kısmı) enjekte ediliyor. Daha sonra da bu gen iç kulakta çalışmaya başlıyor, bozuk olan genin yerini alarak oradaki fonksiyonu yerine getiriyor. Çok çalışma var ancak henüz insanlar üzerinde başarılı olan tek bir gende var. Diğerleri fareler üzerindeki çalışmalarla sınırlı. Zaman içerisinde diğer genlerle de bu çalışmalar insanda yapılmaya başlanacak. Umutlu olmak için çok neden var."