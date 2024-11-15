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        Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu

        Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:42
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        Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu
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        Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki parkta bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Sema Tohumcular (46) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ölen kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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