Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu
Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu.
Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki parkta bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Sema Tohumcular (46) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
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