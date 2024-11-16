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        Edirne'de bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan döviz ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan çok miktarda döviz ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:28 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:28
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        Edirne'de bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan döviz ele geçirildi
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        Edirne'de bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan çok miktarda döviz ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonrası Edirne'de bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada yurt dışına çıkarılmaya hazırlanan 240 bin avro, 200 bin dolar ile 15 bin 700 lira ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan 4 yabancı uyruklu hakkında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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