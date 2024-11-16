Edirne'de bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan döviz ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan çok miktarda döviz ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonrası Edirne'de bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yurt dışına çıkarılmaya hazırlanan 240 bin avro, 200 bin dolar ile 15 bin 700 lira ele geçirildi.