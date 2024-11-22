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        Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak

        Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:34
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        Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak
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        Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program 24 Kasım Pazar Günü saat 15.00'te Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl Anıtı'na çelenk sunma töreni ve saygı duruşuyla başlayacak.

        Edirne'nin kurtuluş coşkusu 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan törenlerle devam edecek.

        Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından saat: 10.45’te Atatürk Bulvarı’nda geçit töreni düzenlenecek.

        Daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir - 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı’nda çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne'nin bağımsızlık zaferini büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacağını belirtti.

        Tüm vatandaşları kutlamalara davet eden Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin emanetini gururla taşıdığımız bu kentte özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet'in en değerli kentlerinden biri olan Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm Edirnelileri bu coşkuyu hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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