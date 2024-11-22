Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program 24 Kasım Pazar Günü saat 15.00'te Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl Anıtı'na çelenk sunma töreni ve saygı duruşuyla başlayacak.

Edirne'nin kurtuluş coşkusu 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan törenlerle devam edecek.

Tüm vatandaşları kutlamalara davet eden Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin emanetini gururla taşıdığımız bu kentte özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet'in en değerli kentlerinden biri olan Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm Edirnelileri bu coşkuyu hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.