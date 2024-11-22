Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik akşamlar" konseri verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik akşamlar" konseri verildi.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konserde Topluluğun Müdürü Gökçe Bahar Ercan ile solist Halil Erseven sahne aldı.
Konserde suzidil, acemaşiran ve muayyen kürdi makamlarında eserler seslendirildi.
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