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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun Öğretmenler Günü'nü kutladı

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Öğretmeneler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:18
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun Öğretmenler Günü'nü kutladı
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Öğretmeneler Günü'nü kutladı.

        Karaburun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında emniyet personellerinin çocuklarına eğitim desteği sunan lisans mezunu polislerle bir araya geldi.

        Karaburun, burada yaptığı konuşmada eğitimcilerin toplumun inşasında oynadığı kritik role dikkat çekerek, özverili katkılarından dolayı onlara teşekkür etti, çiçek taktim etti.

        Karaburun, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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