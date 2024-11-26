Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.V. idaresindeki 34 KLK 593 plakalı motosikletle C.K. yönetimindeki 22 KC 086 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı’nda çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki M.K. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü C.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de kuruyemiş paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüph...
        Edirne'de kuruyemiş paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüph...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de ressamlar Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' için kabakları boyadı
        Edirne'de ressamlar Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' için kabakları boyadı
        Trakya Üniversitesi'nde deprem tatbikatı
        Trakya Üniversitesi'nde deprem tatbikatı
        İpsala ilçesinde çeltik arazileri kiralandı
        İpsala ilçesinde çeltik arazileri kiralandı
        Edirne'de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikat...
        Edirne'de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikat...