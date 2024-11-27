Edirne'de minibüs ve otomobilin karıştığı kazada üniversite öğrencisi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Balkan Yerleşkesinde, Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait B.H'nin kullandığı 22 M 0221 plakalı minibüs, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

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