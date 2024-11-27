Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de minibüs ve otomobilin karıştığı kazada üniversite öğrencisi yaralandı

        Edirne'de minibüs ve otomobilin karıştığı kazada Trakya Üniversitesi öğrencisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de minibüs ve otomobilin karıştığı kazada üniversite öğrencisi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de minibüs ve otomobilin karıştığı kazada Trakya Üniversitesi öğrencisi yaralandı.

        Balkan Yerleşkesinde, Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait B.H'nin kullandığı 22 M 0221 plakalı minibüs, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Trakya Üniversitesi öğrencisi E.N.Z. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!

        Benzer Haberler

        Edirne'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası kültür me...
        Edirne'de uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası kültür me...
        Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
        Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
        Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Edirne'de kuruyemiş paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüph...
        Edirne'de kuruyemiş paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüph...