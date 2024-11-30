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        Türkiye'nin doğal kürek parkuru Meriç Nehri, 2025'te 5 yarışa ev sahipliği yapacak

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin kürek sporunda tek doğal parkuru olan Meriç Nehri'nin 2025'te 5 yarışa ev sahipliği yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:04
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        Türkiye'nin doğal kürek parkuru Meriç Nehri, 2025'te 5 yarışa ev sahipliği yapacak
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        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin kürek sporunda tek doğal parkuru olan Meriç Nehri'nin 2025'te 5 yarışa ev sahipliği yapacağını bildirdi.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, kürek sporunun başkenti olmayı hedefleyen Edirne'de federasyonun 2025 faaliyet takviminde yer alan 5 yarışı düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Gelecek yıllarda gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası adaylık süreçleri öncesi kentin rüştünü bir kez daha ispatlayacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Meriç Nehri'ndeki kürek mesaisi, 7-9 Mart'ta Büyükler Türkiye Şampiyonası’yla başlayacak. Ardından 25-27 Nisan Uluslararası Meriç Regatta yarışları, daha sonra 11-13 Temmuz’da Gençler Türkiye Kupası yarışları yapılacak. 22-24 Ağustos Gençler Türkiye Şampiyonası ile devam edecek yarışlar, 17-19 Ekim Büyükler Türkiye Kupası’yla sona erecek.

        "Bu 5 dev organizasyonla birlikte yüzlerce milli sporcu Meriç Nehri’nde kürek çekecek." diyen İba, "Bizler elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gerek Federasyon bünyesinde gerekse bireysel olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Hedefimiz daima uluslararası çapta turnuvaları kente kazandırmak. Bunun için var gücümüzle mücadelemize ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 2025 de geçtiğimiz yıl gibi başarılı geçer. Ümidimiz önümüzdeki yıllarda düzenlenecek uluslararası şampiyonalara daha güçlü bir şekilde adaylığımızı koymak. İnanıyoruz ki Türkiye’de olduğu gibi dünyada da Edirne kürek sporunun başkenti olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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