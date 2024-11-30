Türkiye'nin doğal kürek parkuru Meriç Nehri, 2025'te 5 yarışa ev sahipliği yapacak

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin kürek sporunda tek doğal parkuru olan Meriç Nehri'nin 2025'te 5 yarışa ev sahipliği yapacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, kürek sporunun başkenti olmayı hedefleyen Edirne'de federasyonun 2025 faaliyet takviminde yer alan 5 yarışı düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gelecek yıllarda gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası adaylık süreçleri öncesi kentin rüştünü bir kez daha ispatlayacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Meriç Nehri'ndeki kürek mesaisi, 7-9 Mart'ta Büyükler Türkiye Şampiyonası’yla başlayacak. Ardından 25-27 Nisan Uluslararası Meriç Regatta yarışları, daha sonra 11-13 Temmuz’da Gençler Türkiye Kupası yarışları yapılacak. 22-24 Ağustos Gençler Türkiye Şampiyonası ile devam edecek yarışlar, 17-19 Ekim Büyükler Türkiye Kupası’yla sona erecek.