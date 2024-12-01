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        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:38
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        Edirne'den kısa kısa
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        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen'i ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uşen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yılmaz'a teşekkür etti.

        Yılmaz da Uşen'e çalışmalarında başarı diledi.

        - Enez'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

        Edirne'nin Enez ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

        Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde düzenlenen seminerde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri narkotik suçların toplumsal etkilerini anlattı.

        Uyuşturucu maddelerin zararları ve gençlerin korunması hakkında bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte YEDAM personeli de bağımlılıklar hakkında bilgilendirme yaptı.

        Seminere Kaymakam Muhammed Emin Tutal, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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