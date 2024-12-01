Edirne'den kısa kısa
Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen'i ziyaret etti.
Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen'i ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uşen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yılmaz'a teşekkür etti.
Yılmaz da Uşen'e çalışmalarında başarı diledi.
- Enez'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi
Edirne'nin Enez ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.
Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde düzenlenen seminerde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri narkotik suçların toplumsal etkilerini anlattı.
Uyuşturucu maddelerin zararları ve gençlerin korunması hakkında bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte YEDAM personeli de bağımlılıklar hakkında bilgilendirme yaptı.
Seminere Kaymakam Muhammed Emin Tutal, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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