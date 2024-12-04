Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı

        Benzer Haberler

        Edirne'de aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi ağır...
        Edirne'de aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi ağır...
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Trakya Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Edirne'de engelliler ve yakınları başarı hikayelerini anlattı
        Edirne'de engelliler ve yakınları başarı hikayelerini anlattı