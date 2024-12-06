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        Edirne'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı

        Edirne'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:58
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        Edirne'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
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        Edirne'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Ercan Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası ile ilgili sunum yaptı.

        Kampanya ile ambulansın hastayı teslim edeceği sağlık kurumuna en hızlı şekilde ulaşmasının hedeflendiğini belirten Yıldırım, sürücülerin bildiği ve yardımcı olduğu bu konuda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Yaralılar ve acil hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına ulaşmaları durumunda sağlığına kavuşma oranının yüzde 40 arttığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Tek şeritli yollarda araçların sağa çekerek sol koridoru açıp ambulansa yol vermesi gerekiyor. Çift şeritli yollarda sağdaki araçlar sağa, solda bulunan araçlar sola yaslanarak ortadan aynı bir fermuar gibi koridor açıp ambulansa yol vermesi gerekiyor. Üç ve üzerindeki şeritli yollarda da soldaki araçlar sola yaslanarak sağdaki araçlar da sağa yaslanıp fermuar gibi açılarak ambulansa yol vermesi gerekiyor. Aralık ayının ilk haftası Acil Sağlık Hizmetleri Haftası. Bu hafta dolayısıyla 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya paydaş kurumlarımızla beraber mayıs ayındaki Trafik Haftası'na kadar devam edecek ve bir takım çalışmalar yapılacak."

        Edirne'de görevli acil sağlık hizmetleri personeli ve araç sayısı hakkında da bilgi veren Yıldırım, kampanya kapsamında kurumlarla yapılacak iş birliği çalışmalarını da anlattı.

        Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve kurum temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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