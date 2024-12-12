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        TÜ'de başarılı kardiyoloji asistanları ödüllendirildi

        Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:59
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        TÜ'de başarılı kardiyoloji asistanları ödüllendirildi
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        Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dr. Ratıp Kazancıgil Dersliği'nde düzenlenen törende, Özçelik'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Verilen ödülün genç asistanların başarılarına ve motivasyonlarına önemli bir katkı sağlaması temennisinde bulunan Hatipler, başarılı çalışmalarından dolayı Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerini de kutladı.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise başarılı akademisyenler yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay da bölümdeki akademik çalışmalar ve verilen sağlık hizmetiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

        Konuşmaların ardından ödüle layık görülen asistanlar Efe Yılmaz, Furkan Karahan ve Merve Akbulut Çakır'a başarı belgeleri verildi.

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