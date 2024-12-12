TÜ'de başarılı kardiyoloji asistanları ödüllendirildi

Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dr. Ratıp Kazancıgil Dersliği'nde düzenlenen törende, Özçelik'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Verilen ödülün genç asistanların başarılarına ve motivasyonlarına önemli bir katkı sağlaması temennisinde bulunan Hatipler, başarılı çalışmalarından dolayı Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerini de kutladı.