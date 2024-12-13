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        Edirne'de bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 274 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 08:54 Güncelleme: 13.12.2024 - 08:58
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        Edirne'de bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 274 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kentte, güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız sürüyor.

        Denetimlerde bir haftada 274 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        - Düzensiz göçmen uygulaması

        Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi işbirliğinde düzensiz göçmen uygulaması gerçekleştirildi.

        Kentteki otel ve pansiyonları denetleyen ekipler, şüpheli gördükleri evlerde arama yaptı.

        Uygulamayı İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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