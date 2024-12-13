Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde acil servis ve Onkoloji Hastanesi genişletilecek

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Trakya ve Balkanlara hizmet veren hastanenin acil servisiyle Onkoloji Hastanesinin genişletileceğini söyledi.

Hatipler, üniversitenin Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Yönetim anlayışlarının temelinde "insan" olduğunu belirten Hatipler, ortak akılla hareket edip üniversiteyi ileriye taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Hatipler, şehir ve üniversite kaynaşmasını sağlamayı hedeflediklerini bu kapsamda kurumlarla ortak çalışmalar yapacaklarını anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği ile önümüzdeki günlerde bir çalışma programı gerçekleştireceğiz. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in koordine ettiği daha çok yaşlılarımıza yönelik 'İkinci Bahar Okulu' programı yapacağız. Burada eğlence merkezli bir eğitim çalışmamız olacak. Bunun yanında yapılacak pek çok çalışma var. Üniversiteyi şehirle birleştirmek konusunda koşulsuz şartsız düşüncemiz var. Önümüzdeki günlerde daha hızlı şekilde üniversite-şehir işbirliğini gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum. Bununla alakalı büyük boyutlu çalışmalar var. Üniversite-şehir birlikteliğini daha güçlü ve kalıcı hale getireceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarla bir çalışma planı organize edeceğiz."