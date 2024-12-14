TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Ziyarette, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altınel, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile TOBB yetkilileri yer aldı.

Hisarcıklıoğlu ise Akın'a TOBB'nin hazırladığı Cihan Harbi'nde Türkler kitabını takdim etti.

Akın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, günün anısına Hisarcıklıoğlu'na tablo hediye etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı da ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sezer ile makamında bir görüştü.

Sezer, ziyaret anısına Hisarcıklıoğlu'na Edirnekari tablo, Hisarcıklıoğlu da Sezer'e çini tabak hediye etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Hisarcıklıoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.