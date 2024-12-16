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        Edirne'de polise mukavemet eden 2 tır sürücüsü gözaltına alındı

        Edirne'de polise mukavemet eden 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:46
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        Edirne'de polise mukavemet eden 2 tır sürücüsü gözaltına alındı
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        Edirne'de polise mukavemet eden 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Ümran Akkan Caddesi'ndeki boş araziye şehir içine girmesi yasak olan tırların park edildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

        Ekibin uyarısına rağmen tırları kaldırmayan ve polise mukavemet eden sürücülerden 2'si gözaltına alındı.

        Alanda bulunan 6 tırın sürücüsüne, araçlarıyla şehir merkezine girmekten 6 bin 462 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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