Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 94. yıl dönümünü kutladı.

Akın, yayımladığı mesajında, Atatürk'ün Türk milletine ve Türk kadınına kazandırdığı değerlerin altını çizerek 21 Aralık 1930 yılında yaptığı ziyaretinin Edirneliler için bir umut ışığı olduğunu vurguladı.

"O gün Edirne halkı, gencinden yaşlısına sokaklara dökülerek ona duyduğu sevgi ve minneti haykırdı. Atamız, bu kadim şehre sadece bir lider olarak değil, ulusun bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandıran bir kurtarıcı olarak geldi. Edirne sokaklarında yankılanan eşsiz sevgi, onun milletimize kazandırdığı bağımsızlığın, özgürlüğün ve egemenliğin en saf yansımasıydı. Onu karşılayan kalabalığın coşkusu ise Cumhuriyetin ışığını ve Atatürk sevgisini yüzyıllar ötesine taşıdı. Atamızın Edirne'ye gelişi, bu şehrin tarihindeki en anlamlı günlerden biridir. Çünkü o gün, sadece bir lider değil, bir ideoloji, bir umut, aydınlık bir gelecek Edirne halkıyla buluştu. Onun mirası, Edirne’nin ruhudur, onun izleri, bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır. 94 yıl sonra bugün, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve sonsuz bir bağlılıkla anıyor; bu anlamlı yıl dönümünde düzenleyeceğimiz etkinliklerde tüm Edirne halkını birlikte olmaya davet ediyorum. O’nun ideallerini yeniden yaşatalım ve bu özel günü hep birlikte kutlayalım."

Atatürk'ün yurt gezileri çerçevesinde üçüncü ve son kez 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne’yi ziyaret ettiğini ve büyük bir coşku ile karşılandığını hatırlatan İba, mesajın da şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerinde halkın sıkıntıları dinleyerek, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlatıp, Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreklerdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Hemen hemen her konuşmasında Milli Mücadelenin asıl kahramanlarının aziz Türk milleti olduğunu ifade eden Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilimizi ziyaret etmesi bizlere her zaman ayrı bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Bugün Türk Milleti olarak yapmamız gereken, Atamızın düşüncelerini tüm yönleriyle yaşamak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ata'mızın serhat Şehri Edirne'mize gelişinin 94'üncü yıl dönümü kutlu olsun."