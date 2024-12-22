Edirne'de restorasyonu süren Peykler Medresesi müze ve Genç Ofis olarak kullanılacak

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi, restorasyonun ardından Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, medresede devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Camilerinin oluşturduğu "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgedeki medresenin tarihi önemi bulunduğunu söyledi. Medresenin restorasyonunda önemli yol alındığını belirten Sezer, "Burası Fatih döneminde yaptırılan ve daha çok astronomi ilmiyle meşgul olanların bulunduğu bir yapı. Medresenin ihyası ve dış bahçesinin düzenlenmesi için başlatılan çalışmalar hızlı şekilde tamamlanıyor. İnşallah kısa zamanda bitireceğiz." dedi.