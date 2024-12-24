Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin tarihi "dar çarşısı" restore edilecek

        Edirne'de, dar uzun sokağıyla ve küçük dükkanlarıyla ünlü Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı restore edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin tarihi "dar çarşısı" restore edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, dar uzun sokağıyla ve küçük dükkanlarıyla ünlü Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı restore edilecek.

        Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği yerdeki karşılıklı yaklaşık 25 dükkanın bulunduğu, dükkan aralarının mesafesinin kısalığı nedeniyle "dar çarşı" olarak bilinen Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı kısa sürede elden geçirilecek.

        Tarihi çarşı Edirne Valiliğince restore ettirilecek.

        Vali Yunus Sezer, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada, kentin tarihi alanlarında yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.

        Kentin merkez caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmasının sürdüğünü anlatan Vali Sezer, caddenin paralelinde bulunan Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı'nın restore edileceğini ifade etti.

        Tarihi çarşının yapısıyla dikkati çektiğini anlatan Sezer, "Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı olarak bilinen çarşının projesi çiziliyor. Çok dar bir alanda kurulu, güzel ve kadim çarşının restorasyon projesi tamamlandığında Türkiye'deki en butik çarşılardan biri olacak Şubat ayı itibarıyla oraya başlayacağız ve restorasyonunu tamamlayacağız." dedi.

        - Restorasyon kararı esnafı sevindirdi

        Çarşıda ayakkabı tamir dükkanı bulunan Adnan Özkuru, çarşının restore edilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Vali Sezer'in çarşıyla yakından ilgilendiğini belirten Özkuru, "Sağ olsun valimiz çarşının restore edilmesi işini programa aldırdı. Buranın restore edilmesi çok iyi olur. Çarşıdaki küçük esnafın böyle bir çalışmayı yapmaya gücü yetmez. Şehirdeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına burası da dahil edildi. Vali beye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Esnaf Ertuğ Dernekçi ise çarşının yenilenmesinin esnafa katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Çarşının yeni yüzüyle daha çok ziyaretçi çekeceğini ifade eden Dernekçi, "Çarşının eskiyen yerleri var. Toparlanması hem müşterilerimiz hem de çarşıyı ziyaret eden turistler açısından çok yararlı olacak. Gelenlerin birçoğu buranın fotoğrafını çekiyor. Eski binaların restore edilmesi çok faydalı olacaktır." dedi.

        Hacı Irmak da restorasyonun çarşıya hareket getireceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Edirne'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi"nin çırak yetiştirmesi için desteklenece...
        Edirne'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi"nin çırak yetiştirmesi için desteklenece...
        Edirne'de otopark vasfı taşımamasına rağmen bu hizmeti veren alanlar kapatı...
        Edirne'de otopark vasfı taşımamasına rağmen bu hizmeti veren alanlar kapatı...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne OSB'de istihdamın 6 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor
        Edirne OSB'de istihdamın 6 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor
        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak
        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak
        Bulgarların tercihi Edirne'de yılbaşı öncesi otellerin rezervasyon doluluk...
        Bulgarların tercihi Edirne'de yılbaşı öncesi otellerin rezervasyon doluluk...