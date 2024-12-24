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        "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Edirne'de anıldı

        Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:56
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        "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Edirne'de anıldı
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        Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek anısına yaptırılan parktaki anıtın önünde düzenlenen törende, katılımcılar anıta çelenk sundu.

        Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının çok acılar çekmiş bir coğrafya olduğunu söyledi.

        Edirne'de her hanede Balkan göçleri sırasında yaşanmış acı hikayelerin yer aldığını belirten Sezer, "Yönetimlerin, iktidarda bulunanların vermiş olduğu kararlar en fazla masum insanları etkiliyor ve onların en büyük mağdurları aslında dünyadan hiç haberi olmayan çocuklar, yaşlılar ve masum insanlar." dedi.

        Sezer, Türkan bebeğin o dönemde yaşanan zulüm ve eziyeti anımsatan bir sembol olduğunun altını çizdi.

        "Bugün Bulgaristan'la çok güzel ilişkilerimiz var. Bulgaristan'da çok güzel atılımlar var ama tekrar aynı acıları yaşamamamız için bizim Türkan bebekleri unutmamamız lazım." diyen Sezer, Suriyeli Aylan bebeğin de hala hatırlandığını, onun da Türkan bebek gibi masum bir çocuk olduğunu dile getirdi.

        Geçen yıl Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim bebeğin dedesinin de geçtiğimiz günlerde yardım faaliyetlerinde görev alırken bombalama sonucu hayatını kaybettiğini vurgulayan Sezer, "Dedesi de torununa kavuştu. Biz kültürümüze, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanın bedellerini hep acı bir şekilde ödüyoruz. Bu acı bedelleri ödememek için de Türkan bebeklere, Aylan bebeklere sahip çıkmamız lazım ve onları hiçbir zaman unutmamamız ve unutturmamamız lazım." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da 18 aylık Türkan bebeğe yapılan saldırının insanlık onuruna yapılan büyük bir saldırı olduğunu belirtti.

        Türkan'ın kimliğinden, dilinden ve kültüründen vazgeçmeye zorlanan bir milletin temsilcisi olduğunu dile getiren Akın, "Türkan bebek yaşasaydı bugün aynı yaşlarda olacaktık. Kız kardeşimin acısını her daim yüreğimizde yaşıyoruz. Acılardan beslenmiyoruz, acılarımızı unutmuyoruz, geçmişten ders alıyoruz. Her zaman birlik ve mücadele içerisinde, Balkanlar'da, dünyada, coğrafyamızda barışı, huzuru destekliyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Türkan bebeğin ruhu şad olsun. Tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

        Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili Remzi Osman da Bulgaristan'da asimilasyon çalışmalarının 1984'den önce başladığını, asimilasyonu konuşurken buna dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Bulgaristan Kızılcaağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman da Türkan bebeğin unutulmamasını sağlayanlara teşekkür ederek törene katılanları Bulgaristan'daki anma programlarına davet etti.

        Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş de Türkan bebek gibi şehitleri anma programlarını çok önemli bulduklarını belirterek tüm dünyada savaşların son bulmasını diledi.

        Programda Kırcaali'den gelen öğrenciler şiir okudu.

        Dinleti sırasında bazı Bulgaristan göçmenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        Tören, Türkan bebek anıtına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Törene İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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