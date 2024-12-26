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        Edirne'de çeltik ekim alanları nehir ve barajlardaki su seviyesine göre belirlenecek

        Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de ekim sahaları, üretimin kuraklıktan etkilenmemesi için nehir ve barajlardaki su seviyesine göre belirlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:22
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        Edirne'de çeltik ekim alanları nehir ve barajlardaki su seviyesine göre belirlenecek
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        Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de ekim sahaları, üretimin kuraklıktan etkilenmemesi için nehir ve barajlardaki su seviyesine göre belirlenecek.

        Edirne'de bu yıl 486 bin dekarlık alanda çeltik üretimi gerçekleştirildi.

        Yaz aylarında çeltiğin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde dönüşümlü sulama tedbirleri alınırken, diğer yandan ilave su kuyuları açıldı. Alınan önlemler, üreticilerin mağduriyetini önledi.

        Üreticilerin 2025 üretim sezonunda sıkıntı yaşamaması için ekim sahaları, İl Kuraklık Kriz Merkezi ile İl ve İlçe Çeltik Komisyonlarınca belirlenecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle nehir, baraj ve göletlerde su seviyesinin ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi.

        Alınan tedbirler sayesinde kayıpların en aza indirildiği ve gelecek yıl üreticilerin mağdur olmaması için çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Önümüzdeki 2025 yılı üretim sezonunda çeltik üretimi yapan çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için bölgemizdeki kış ve ilkbahar yağışları, havzalardaki su durumu ile Meriç ve Tunca nehirlerinin su debileri, ilgili kurum, kuruluş, birlik ve kooperatifler tarafından takip ediliyor. 2025 yılı nisan ayının ilk yarısına kadar İl Kuraklık Kriz Merkezi ile İl ve İlçe Çeltik Komisyonlarınca alınacak önlemlerle çeltik ekim sahaları belirleme çalışmaları tamamlanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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