Çetin, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini de ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetin, Ülkü Ocakları Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tohumcu, ziyarette yürütülecek hizmetleri yerinde denetledi, yapılacak iş ve işlemler hakkında ilgili personelden bilgi aldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu ve İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, müdürlükleri bünyesinde açılan Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Işık, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık branşında mücadele etti.

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