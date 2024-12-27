Edirne'de polisten yılbaşı öncesi "huzur uygulaması"
Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.
Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde ekipler, Saraçlar Caddesi'nde uygulama yaptı.
Durumundan şüphelendikleri kişileri durduran ekipler, detaylı sorgulama ve üst araması gerçekleştirdi.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin de yapıldığı uygulama gün boyunca sürecek.
Kentte yılbaşına kadar denetimlerin artırılacağı, yılbaşında da asayiş ve trafik uygulamalarının sürdürüleceği öğrenildi.
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