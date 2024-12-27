Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Keşan ilçesindeki 20 adreste yapılan aramada, 274 gram sentetik uyuşturucu, 196 sentetik ecza, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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