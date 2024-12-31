Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da valiler, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

        Trakya'da, halkın huzur ve güven ortamında yeni yılı karşılaması amacıyla görevlerinin başında olan personeli, bölge illerinin valileri ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:41 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da valiler, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya'da, halkın huzur ve güven ortamında yeni yılı karşılaması amacıyla görevlerinin başında olan personeli, bölge illerinin valileri ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, ziyaretine Cumhuriyet Karakolu'ndan başladı. Vali Sezer'i, Emniyet Müdürü Onur Karaburun karşıladı.

        Karakolda telsizin başına geçen Vali Sezer anonsunda kent genelinde görev yapan polislere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diledi.

        Sezer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni yıllarını huzur içinde geçirmeleri için sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin tüm tedbiri aldığını söyledi.

        Tüm insanlığa huzur dolu, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileğinde bulunan Sezer, Kapıkule Gümrük Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası, Doğan Hudut Karakolu, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde nöbet başında bulunan personeli de ziyaret etti.

        - Kırklareli

        Kırklareli Valisi Uğur Turan da görev başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yeni yılını kutladı.

        Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları ile UMKE personelini ziyaret etti.

        Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Turan, kentteki hizmet kalitesini arttırmak için gece gündüz demeden görev başında olan personele teşekkür etti.

        Daha sonra polis ve jandarma uygulama noktalarındaki personelleri ziyaret eden Turan, Türkiye'nin her alanda güçlü olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin savunma sanayisi ile dünyada örnek alınan bir ülke olduğunu ifade eden Turan, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

        Vali Turan, itfaiye, huzurevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesi Öğrenci Yurdu ile Dereköy Sınır Kapısı'nı da ziyaret etti.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni yılı görev başında karşılayan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

        Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ile Topağaç ve Beyazköy kara yolundaki uygulama noktalarını ziyaret etti.

        Soytürk, burada yaptığı konuşmada, emniyet ve jandarmanın başarılı bir yılı geride bıraktığını ifade etti.

        Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekiplerini ziyaret eden Soytürk ardından Zübeyde Hanım Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya gelerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        TIR şoförleri, yeni yıla Kapıkule'de girdi
        TIR şoförleri, yeni yıla Kapıkule'de girdi
        Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan 46 kişiye 11 milyon 991 bin lira pa...
        Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan 46 kişiye 11 milyon 991 bin lira pa...
        Yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışan 46 kişiye 11 milyon lira ce...
        Yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışan 46 kişiye 11 milyon lira ce...
        Trakya'da yılbaşında 6 bin 752 kolluk kuvveti görev yapacak
        Trakya'da yılbaşında 6 bin 752 kolluk kuvveti görev yapacak
        Edirne'de huzurevi sakinleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi
        Edirne'de huzurevi sakinleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi
        Edirne'de Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile yılbaşı denetimi yapıldı
        Edirne'de Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile yılbaşı denetimi yapıldı