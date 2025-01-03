Makedon Kulesi asansörü ziyaretçilerini medeniyetlerin izlerine taşıyacak

Roma yapılarından Makedon Kulesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Makedon Kulesi'nin kent için son derece önemli olduğunu söyledi.

Makedon Kulesi'nin, Roma döneminde yapılan dört sur kulesinden biri olduğunu vurgulayan Sezer, 1870'li yıllarda saat eklenen yapının, saat kulesi olarak hizmet verdiğini belirtti.

"Kule etrafında bulunan sur içi alanında kazı çalışmaları devam ediliyor. Gerçekten de her çalışmada, yeni yeni alanlar bulunuyor. En son çalışma yapılan yerlerde bir şapel, yine aynı şekilde bir seramik atölyesi bulundu, bir buzhane ortaya çıkarıldı. Bu bölge üç medeniyetin izlerini taşıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan önemli bir kültürel miras. Restorasyon tamamlandığında arkeolojik gezi alanı olarak kullanılacak. Aynı zamanda da Galata Kulesi gibi ışıklandırma yapılacak. Kule içerisine asansör sistemi kuruluyor. Ziyaretçiler kulenin en son durağına çıkarken, her katta bir medeniyetin izlerini takip ederek ilerleyecek."

Kulede restorasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Sezer, şöyle konuştu:

Arkeolojik alan ve kule ana yapısında esere hasar veren ot, bitki ve odunsu kökler temizlendi.

Kulede duvar ve zemin jeoradar çalışmaları ile moloz taş duvar boşluklarında enjeksiyon malzemesiyle güçlendirme uygulaması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Kule ve arkeolojik alanda bulunan tuğla, moloz taş yüzeyleri ve derzlerdeki çimento harç ile sıvalar da temizlenerek yerine özgün derz ve harç uygulandı.

Ayrıca alanda, tehlike arz eden elektrik hatları ile izinsiz ve ruhsatsız eklentiler kaldırıldı.

Arkeolojik alanda yürütülen kazı çalışmaları sonucu 10. yüzyıldan kalma şapele ait müştemilat, Bizans seramik fırını, 1908'e tarihlenen Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemi konut temellerinin kalıntıları bulundu.