Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!

        Benzer Haberler

        Edirne'de fiyatı düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
        Edirne'de fiyatı düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
        Edirne'de otobüsteki yolcunun üzerinde çok sayıda sikke bulundu
        Edirne'de otobüsteki yolcunun üzerinde çok sayıda sikke bulundu
        Uzunköprü Belediyesinden çıkarılan işçiler eylem yaptı
        Uzunköprü Belediyesinden çıkarılan işçiler eylem yaptı
        Otobüsteki yolcu üzerinde 177 sikke ele geçirildi
        Otobüsteki yolcu üzerinde 177 sikke ele geçirildi
        Edirne'de Osmanlı geleneği "1001 Hatim Duası" gerçekleştirildi
        Edirne'de Osmanlı geleneği "1001 Hatim Duası" gerçekleştirildi
        Edirne'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı