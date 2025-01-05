Özcan, dernek üyeleriyle keyifli bir programda bir araya geldiklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Cuma Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Bayazıt, köy kahvehanesinde bir araya geldiği üreticilerle sohbet etti, soruları yanıtladı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Büyükdöllük köyünde üreticilerle bir araya geldi.

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