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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Büyükdöllük köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:42
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Büyükdöllük köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        "Cuma Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Bayazıt, köy kahvehanesinde bir araya geldiği üreticilerle sohbet etti, soruları yanıtladı.

        Bayazıt toplantıda, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve buğday yetiştiriciliği konularında bilgilendirmede bulundu.

        Köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

        - Özcan, Fenerbahçeliler Derneği yemeğine katıldı

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Fenerbahçeliler Derneğince düzenlenen yemeğe katıldı.

        Dernek üyeleriyle sohbet eden Özcan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Özcan, dernek üyeleriyle keyifli bir programda bir araya geldiklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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