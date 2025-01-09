Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Güneş panelleri temizliğinde kullanılan nano kaplama uygulamalar enerji verimliliğini artırıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesinde (TÜ) yapılan araştırma, güneş paneli temizliğinde nano kaplama uygulamalarının enerji verimliliğini artırdığını ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneş panelleri temizliğinde kullanılan nano kaplama uygulamalar enerji verimliliğini artırıyor
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesinde (TÜ) yapılan araştırma, güneş paneli temizliğinde nano kaplama uygulamalarının enerji verimliliğini artırdığını ortaya koydu.

        TÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal ve çalışma ekibinde yer alan Doç. Dr. İlhan Umut, Doktor Öğretim Üyesi Ozan Akı ve mühendis Taşkın Tez, güneş enerji sistemlerinde kullanılan fotovoltaik panellerin temizlik yöntemine bağlı enerji verimliliği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

        Mühendislik Fakültesi bahçesinde kurulu güneş panelleri üzerinde deneysel çalışma yapan ekip, aynı açıda yerleştirilen üç panele farklı uygulamalarda bulundu.

        Bu kapsamda bir panele hidrofilik sıvı özellikli nano kaplama uygulaması yapılırken diğer panele hiçbir uygulama yapılmadan standart halde bırakıldı.

        Yapılan çalışmanın sonunda 4 aylık deneysel veriler değerlendirildiğinde nano kaplama yapılan güneş panelinden standart güneş paneline göre ortalama yüzde 7 daha fazla elektrik enerjisi elde edildiği tespit edildi.

        Panelin temiz kalmasını da sağlayan uygulama, temizlik için kullanılan su israfı ve zaman kaybının önlenmesinde de avantaj sağlıyor.

        - Temizlik uygulamaları üretilen enerjiyi etkiliyor

        Doç. Dr. Dinçer Akal, AA muhabirine Enerji Verimliliği Haftasının enerjinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir farkındalık haftası olduğunu söyledi.

        Enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına katkı sağlayacak deneysel çalışmalar yaptıklarını belirten Doç. Dr. Akal, güneş paneli temizliğinde kullanılan yöntemlerin üretilen enerjiyi doğrudan etkilediğini ifade etti.

        - "Araştırmada 4 ay boyunca veri aldık"

        Akal, panel temizliğinde nano kaplama uygulamalarının verimliliğe olan katkılarını araştırdıkları dile getirdi.

        Sadece nano kaplama özelliklerinden faydalanıp enerji verimliliğini artırdıklarını anlatan Akal, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Özel formülasyonu olan nano kaplama hidrofilik malzemenin fotovoltaik paneller üzerinde toz önleme ve yansıtma kayıplarını azaltıp güneş emilimini artırdığını belirledik. Burada fotovolatik hücreyi temizleyerek yüzeyine uyguluyorsunuz. 2-3 saat sonra yüzey hazır hale geliyor. 2 yıl boyunca bir daha hiçbir uygulama yapmıyorsunuz. Biz yaptığımız araştırmada 4 ay boyunca veri aldık. 4 aylık ortalamada standart panele göre yüzde 7 daha fazla enerji elde edildiğini tespit ettik. Nano kaplama uygulaması yapılan paneli hiç temizlemedik, su kullanılmadı, iş gücü kaybı olmadı. Sadece nano kaplama özelliklerinden faydalanıp enerji verimliliğini artırdık."

        Akal, nano kaplama uygulamasının hem fazladan elektrik enerjisi sağladığını hem de panellerin temizliğinde kullanılan su israfı ve zaman kaybını önlediğini vurguladı.

        Enerji verimliliğini artıran uygulamaların ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan Akal, "Örneğin Edirne'de kurulu 1 megavat gücündeki santralin 2023 elektrik üretimi 1 milyon 400 bin kilovat. Eğer bu uygulama yapıldığını varsayarsak ortalama yüzde 7 enerji verimliliği sayesinde fazladan 98 bin kilovat enerji elde edilecekti. Aralık ayında Edirne'de 1 megavat kurulu güce sahip bir santralin 70 bin kilovat üretimi oluyor. 98 bin ilave sağlandığını düşünürsek, aralık ayından fazla elektrik enerjisi elde edilmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"

        Benzer Haberler

        Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de otoyol gişelerinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Edirne'de otoyol gişelerinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 'Gece Kartalları', devriyelerine Emniyet Müdürü ile birlikte başl...
        Edirne'de 'Gece Kartalları', devriyelerine Emniyet Müdürü ile birlikte başl...
        Edirne'de suç oranlarında düşüş yaşandı
        Edirne'de suç oranlarında düşüş yaşandı