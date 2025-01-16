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        Edirne'de tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:37
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        Edirne'de tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma sonucu takip ettikleri tırın İpsala Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

        Polis gözetiminde sınır kapısına götürülen tır, x-ray taramasından geçirildikten sonra arandı.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranan K.T. ve M.T.K. yakalandı.

        FETÖ zanlıları, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Olayla ilgili "insan ticareti" kapsamında gözaltına alınan A.H. ve S.O.Ç. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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