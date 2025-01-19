Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup'un dev portresini resmetti

        Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, kas hastası 4 yaşındaki çocuğun dev portresini resmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup'un dev portresini resmetti
        ABONE OL

        Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, kas hastası 4 yaşındaki çocuğun dev portresini resmetti.

        Ayfer ve Ertan Çalık çiftinin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası oğulları Yakup'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için başlattığı kampanyaya vatandaşlar destek oldu.

        Azerbaycanlı ressam Abdullayev de desteğin artması amacıyla Meriç Nehri kenarına toprak zemin üzerine kas hastası çocuğun dev portresini akrilik su bazlı boya ile resmetti.

        Abdullayev, dev portreyi yaparken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşarak Yakup'un tedavisi için destek istedi.

        - "Umarım çok insana ulaşırız"

        Abdullayev, AA muhabirine, Yakup'un tedavisinin sağlanması için gereken parayı toplamak amacıyla kampanyalar düzenlendiğini, küçük çocuğun öğretmeninin, bu kampanyaların daha çok ses getirmesi için kendisine de ulaştığını söyledi.

        Bu destek talebine karşılık verdiğini belirten Abdullayev, "Sosyal medyanın büyük önemi var. Bu çalışmada, sosyal medyadan yararlanarak Yakup'un kampanyasını daha çok kişiye ulaştırmayı hedefledim. Umarım çok insana ulaşırız ve Yakup evladımız da bir an önce sağlığına kavuşmuş olur. Tedavi için gereken çok büyük bir meblağ ve çok insana ulaşmamız gerekiyor." dedi.

        Baba Ertan Çalık da Abdullayev'e desteği için teşekkür etti.

        Edirne Valiliğine başvurarak 4,5 ay önce kampanya başlattıklarını dile getiren Çalık, "Yakup'un sesi duyulmaya başladı. Destekçileri artıyor. Kampanyamızın sonunda bizden istenen 3 milyon 200 bin dolar hastane masrafını toplayıp Yakup evladımızı Dubai'ye götürüp tedavi ettireceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirnespor'da başkanlığa yeniden Onur Yaren Ayaydın seçildi
        Edirnespor'da başkanlığa yeniden Onur Yaren Ayaydın seçildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa