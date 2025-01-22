Edirne'de evinde 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 271 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri suçun engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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