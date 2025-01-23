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        FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan eski hakim ve savcı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:38
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        FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan eski hakim ve savcı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde bulunan FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen hakim E.G ile savcı İ.K'nın Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan eski hakim ve savcının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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