FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu.

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