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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:03
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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A.K. idaresindeki 22 ACY 252 plakalı motosiklet, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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