AK Parti Edirne İl Başkanı İba Miraç Kandili mesajı yayımladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, mübarek Miraç Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesi, barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olması dileğinde bulundu.

Miraç Kandiline ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İba, manevi gecelerin insanlar arasındaki dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesine büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Miraç gibi kutsal gün ve gecelerin, dua etme, ibadete yönelme, manevi temizlenme bakımından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Bugün ve geceleri iyi değerlendirmek gerek. Bu gecede semaya açılan eller geri çevrilmeyecektir.

Bu vesileyle Edirne halkının ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha nice kandillere kavuşmayı yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kandilin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını temenni ederim. Vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, fedakar gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."