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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Amatör Spor Kulüpleri (ASFK) ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile Edirne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:42
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Amatör Spor Kulüpleri (ASFK) ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile Edirne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Meriç Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende Edirne'nin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlere daha fazla imkan sunulması adına hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        ASKF Kulüp Başkanı Muzaffer Yıldırım'a, sporculara ve katılımcılara teşekkür eden Akın, protokolün hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        - Meriç'te yarıyıl sinema etkinliği

        Meriç Kaymakamlığınca öğrencilere yönelik yarıyıl sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Büyükdoğanca İlkokulu Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen sinema etkinliğinde öğrenciler patlamış mısır ve içecek eşliğinde animasyon filmi izledi.

        - Enez'de DSİ dere temizliği yaptı

        Enez ilçesinde DSİ ekipleri dere temizliği gerçekleştirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler Abdurrahim, Büyükevren, Şehitler, Vakıf ve Çeribaşı köylerindeki dere temizliği yaptı.

        DSİ ekiplerine teşekkür eden Kaymakam Muhammed Emin Tutal çalışmaların süreceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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