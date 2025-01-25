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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi eski hakim ve savcı, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:35
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi eski hakim ve savcı, tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışmada, TEM Otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim E.G. ve savcı İ.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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