Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Devrilen kömür sobasından çıkan yangında ev alev alev yandı

        EDİRNE'de, kömür sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen kömür sobasından çıkan yangında ev alev alev yandı
        ABONE OL

        EDİRNE'de, kömür sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'taki tek katlı evde, sabah saatlerinde, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. İçeride bulunanlar evi boşaltırken; ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evi saran yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        TDV Genel Müdürü Turan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        TDV Genel Müdürü Turan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de şehit ailesini ziyaret et...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de şehit ailesini ziyaret et...
        Edirne'de huzurevi inşaatında, patlamamış havan topu mermisi bulundu
        Edirne'de huzurevi inşaatında, patlamamış havan topu mermisi bulundu