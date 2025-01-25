Devrilen kömür sobasından çıkan yangında ev alev alev yandı
EDİRNE'de, kömür sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
EDİRNE'de, kömür sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'taki tek katlı evde, sabah saatlerinde, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. İçeride bulunanlar evi boşaltırken; ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evi saran yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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